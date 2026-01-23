TBMM'de Gerginlik: Tabut Maketi Tartışması

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında konuşması için söz verilen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Genel Kurul kürsüsüne "Emeklinin ruhuna el-Fatiha" yazılı mezar taşı görseli ve ölen emeklilerin fotoğraflarının bulunduğu tabut maketiyle çıkmak istemesi üzerine gerginlik yaşandı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Ağbaba ve CHP'li milletvekillerine uyarıda bulunarak, "Bir dakika beyler, bunları kürsüye getiremezsiniz. Alın şunları" dedi. CHP'li milletvekilleri ile AK Partili milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. AK Parti ve CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdükleri, bazı milletvekillerinin yumruklaştığı görüldü. Genel Kurul'daki gerginliğin devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Adan, birleşime bir kaç kez ara verdi. Verilen araların ardından Ağbaba kürsüye üçüncü kez tabut maketiyle çıktı. Gerginliği neden olan tabut maketi Genel Kurul Salonu'ndan çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 15. maddesi üzerine lehte ve aleyhte konuşmaların yapıldığı esnada CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Genel Kurul kürsüsüne "Emeklinin ruhuna el-Fatiha" yazılı mezar taşı görseli ve çalışırken çeşitli nedenlerle ölen emeklilerin fotoğraflarının bulunduğu tabut maketiyle çıkmak istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Ağbaba ve CHP'li milletvekillerine, "Bir dakika beyler, bunları kürsüye getiremezsiniz. Alın şunları" diye tepki gösterdi. CHP'li milletvekillerinin ısrarı üzerine TBMM Başkanvekili Adan, birleşime beş dakika ara verdi.

Adan'dan Ağbaba'ya içtüzük uyarısı

Aranın ardından TBMM Başkanvekili Adan, TBMM İçtüzüğü'ndeki Genel Kurul'un çalışma düzenini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"İçtüzüğün 160. maddesinin 6. bendi gereğince Genel Kurul'un çalışma düzeni ve huzurunu bozucu döviz, pankart benzeri materyali getirmek ve kullanmak yasaktır. Yine 2016 yılında siyasi parti grup başkan vekilleri tarafından imzalanan mutabakat metninde Genel Kurul'un ürün ve eşya getirilmeyeceği kayıt altına alınmıştır. 25 Ocak 2017 tarihli Başkanlık Divanı kararı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ülke ve dünya kamuoyunda saygınlığını korumak adına milletvekili tarafından gündemle ilgili konuşmalarını destekleyecek ve doküman dışında herhangi bir materyalin Genel Kurul salonuna getirilmesi öngörülmüştür. Getirmemesi öngörülmüştür. Bu sebeple tüm milletvekillerimizin bu konuda hassas olmalarını rica ediyorum. Değerli milletvekilleri, bir şey daha paylaşmak istiyorum ben. 21. dönem ve milletvekiliydim. Ben şurada oturuyordum. Bir kargaşa oldu. Özellikle Sayın Genel Başkanlarımız da burada. Bu kargaşada hayatında hiç kimseye bir tokat atmamış, kavga etmemiş bir arkadaşımızı kaybettik. ya şu tavırlardan, altından kalkamayacağımız çok üzücü sonuçlar çıkabilir. Kalp hastası, şeker hastası olan arkadaşlar var. Meclis'i nasıl yönettiğime hepiniz şahitsiniz. Adaletli yönettiğimden kimsenin endişesi olmamıştır."

Sözlü tartışmadan yumruklaşmaya...

Adan konuşmasının ardından CHP'li Ağbaba'yı söz hakkı için kürsüye davet etti ancak, Ağbaba kürsüye yeniden tabut maketi ve "Emeklinin ruhuna el- Fatiha" yazılı mezar baş taşı görseli çıkmak isteyince Genel Kurul'da gerilim arttı. CHP'li milletvekilleri ile AK Partili milletvekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Bu sırada AK Parti ve CHP'li milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdüğü, bazı milletvekillerinin yumruklaştığı görüldü. Genel Kurul'daki gerginliğin devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Adan, birleşime yeniden beş dakika ara verdi.

İkinci aranın ardından CHP'li Ağbaba, kürsüye üçüncü kez elinde yine tabutla çıktı. Celal Adan, duruma müdahale edeceğini söyledi, ancak sonrasında Genel Kurul'da muhalefet ve iktidar partisi milletvekilleri arasında tansiyon tekrar yükseldi. Adan, milletvekillerini uyararak "Değerli milletvekilleri, süreci benim yönetmeme müsaade ediniz. Hepinizden rica ediyorum. Meclis'in haysiyetini, milletvekilimizin haysiyetini hepimiz birlikte yaşıyoruz. Koruyacak güçteyiz" dedi. Genel Kurul'da gerginliği neden olan tabut maketi salondan çıkarıldı.

Öte yandan, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, uzun zaman sonra Genel Kurul'a katıldı.