TBMM'de 'Kürt düşmanlığı' tartışması - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM'de 'Kürt düşmanlığı' tartışması - Son Dakika

TBMM'de 'Kürt düşmanlığı' tartışması

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 'Kürt düşmanlığı' tartışması yaşandı.

TBMM'de 'Kürt düşmanlığı' tartışması, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 'Kürt düşmanlığı' tartışması yaşandı. HDP Muş milletvekili Mensur Işık, "Silahlı Kürt muhalefetiyle savaş" ifadesini kullanması üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, tepki gösterdi. Özkan, "Sizin tek bir gayeniz var; PKK/PYD- YPG üzerinden bu ihanete alet olmaktır. Tarih sizi yargılayacak ve mahküm olacaksınız" dedi.


TBMM Genel Kurulunda Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında 'Kürt düşmanlığı' tartışması yaşandı. HDP Muş milletvekili Mensur Işık konuşması esnasında "Silahlı Kürt muhalefetiyle savaş" cümlesini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, terörle arasına çizgi çekemeyenlerin bugün AK Parti'yi suçladığını belirterek, "Bakınız, şu kürsüden yaptığınız konuşmanın bir tek kastı vardır; bu ülkede Kürtlere, Araplara ve Türklere ihanet etmektir. Eğer tarihte bir simülasyon olsa göreceksiniz ki bu coğrafyada barışı geçmişte nasıl ortadan kaldırmışlarsa emperyalizme yani silah baronlarına, petrol şirketlerine ve faiz lobilerine bu coğrafyayı, parçalanan Osmanlı coğrafyasını nasıl peşkeş çekmişlerse, sizin de tek bir gayeniz var; PKK/PYD-YPG üzerinden bu ihanete alet olmaktır. Tarih sizi yargılayacak ve mahküm olacaksınız" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç söz aldı. Oluç, AK Parti milletvekillerini 'Kürt düşmanlığı' ile suçladı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri yerlerinden kalktı. HDP milletvekillerinin de yerlerinden kalkması üzerine tartışma yaşandı. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden sona erdi. - ANKARA

Halkların Demokratik Partisi, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'nin önerisine MHP'li Başkan'dan sert yanıt: Bana kanunsuz iş yaptıramazsınız
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP arasında gerginlik Ekrem İmamoğlu: Birkaç aydır deprem rüyası görüyorum Son anket sonuçları yayınlandı! Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı yüzde 2,2'ye düştü

Son Dakika Haberleri
00:04 Kim Kardashian, derin bacak dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
23:41 Şansın Tüzün'den Sıkı Sıkı Bağla
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 06:27:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM'de 'Kürt düşmanlığı' tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]