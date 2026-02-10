TBMM'de Önemli Görüşmeler ve Toplantılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TBMM'de Önemli Görüşmeler ve Toplantılar

10.02.2026 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgız heyeti ile görüşecek. CHP ve diğer partiler toplantılara katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/11.40/11.50/13.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, parti genel merkezinde düzenlenecek "Klasik Sömürgecilikten Veri Sömürgeciliğine:

Dijital Çağda Hegemonya" başlıklı programa katılacak.

(Ankara/11.00)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

DEM Parti'nin TBMM Grup toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, Sıfır Atık Çalıştayları Gaziantep Çalıştayı Sonuç Konferansı'na katılacak.

(Gaziantep/09.30/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.

(Aşkabat)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2025 dönemi inşaat maliyet ve sanayi üretim endekslerini, 2025 yılı hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay (329 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracını, 5 yıl (1820 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus'ta düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'na katılacak.

(İstanbul/8.50)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Şubat Ayı Hakem Semineri ve FIFA Kokart Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda grup etabının 18. ve son haftasında, B Grubu'nda Beşiktaş GAİN, Yunanistan'ın Panionios takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/20.30)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü maçında TOFAŞ, Almanya'nın Alba Berlin ekibine konuk olacak.

(Berlin/22.00)

4- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının beşinci haftasında, B Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Belçika'nın Knack ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Roeselare/22.30)

5- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 21. hafta maçları oynanacak. İlbank-Bahçelievler Belediyespor, Kuzeyboru-Fenerbahçe Medicana, Göztepe-VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit-Türk Hava Yolları, Galatasaray Daikin-Aras Kargo, Beşiktaş-Zerenspor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor Eker karşılaşmaları yapılacak.

(Ankara/15.00/Aksaray/15.30/İzmir/18.00/İstanbul/18.30/19.00/19.00/Aydın/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Önemli Görüşmeler ve Toplantılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Katliam gibi kaza 30 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı

23:11
Tedesco’dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
Tedesco'dan Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı yorum
22:59
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti
22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün’e destek telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu
22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 01:15:50. #7.11#
SON DAKİKA: TBMM'de Önemli Görüşmeler ve Toplantılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.