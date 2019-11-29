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TBMM'de RTÜK üyeliği seçimi bütçeden sonra

6 saat önce

TBMM'de RTÜK üyeliği seçiminin bütçe görüşmelerinden sonra yapılacağı belirtildi.

TBMM'de RTÜK üyeliği seçimi bütçeden sonra, System.String[]

TBMM'de RTÜK üyeliği seçiminin bütçe görüşmelerinden sonra yapılacağı belirtildi.

?CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Faruk Bildirici'nin üyeliği, 2'ye karşı 6 oyla 31 Ekim'de düşürüldü. Bildirici, üyeliğinin düşürülmesi kararı hakkında yürütmenin durdurulması ve sonrasında iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu. RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, CHP yönetimi tarafından yeniden RTÜK üyesi adayı olarak gösterildi. TBMM; boşalan RTÜK üyeliği için seçim yapacak. Ancak, üyeliği düşürülen Faruk Bildirici'nin geri dönmek için yaptığı mahkeme başvurusunun beklendiği öğrenildi. TBMM Genel Kurulu'nda boşalan RTÜK Üyeliği seçiminin ne zaman yapılacağı netlik kazanmazken, Bildirici'nin yaptığı başvurunun sonucunun beklenildiği belirtildi. Bu nedenle TBMM Genel Kurulu'ndaki RTÜK üyeliği seçiminin 2020 bütçe görüşmeleri sonrasına bırakılabileceği belirtildi.


Faruk Bildirici, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:06 Kaynak: DHA
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