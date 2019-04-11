Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

7 dakika önce

TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

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TBMM Genel Kurulu toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının teşekkül etmediğini belirtti.

Bilgiç, birleşimi 16 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:17 Kaynak: AA
Süreyya Sadi Bilgiç, Politika
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