TBMM Genel Kurulu Toplanamadı
7 dakika önce
TBMM Genel Kurulu toplanamadı.
TBMM Genel Kurulu toplanamadı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:17 Kaynak: AA
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşimi açtıktan sonra Başkanlık Divanının teşekkül etmediğini belirtti.
Bilgiç, birleşimi 16 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
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