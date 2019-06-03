Son Dakika Haberleri: TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, Tekirdağ'da
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TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, Tekirdağ'da

53 dakika önce

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, Tekirdağ'da, System.String[]
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Kumbuzoğlu'nun şeref defterinin imzaladıktan sonra şehir hakkında Vali Yıldırım'dan bilgiler aldığı belirtildi.
Açıklamada Vali Yıldırım'ın ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Kumbuzoğlu'na teşekkür ettiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:37 Kaynak: AA
Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Güncel
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