TBMM gündemi yoğun! Fahiş site aidatlarına fren geliyor

TBMM Genel Kurulu, haftalık çalışmalarına 5 Mayıs Salı günü başlayacak. Genel Kurul’da, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifi”nin görüşmelerine devam edilecek.

İlk 16 maddesi kabul edilen teklife göre, işletme projesi kat malikleri genel kurulunda onaylanacak. Projenin bulunmaması halinde ise yönetici, en geç 3 ay içinde kurulda onaylanmak üzere geçici işletme projesi hazırlayacak. Mevcut bir işletme projesi varsa, belirlenen bedel her yıl yeniden değerleme oranını aşmayacak şekilde güncellenecek ve kat maliklerinin onayına sunulacak.

KOOPERATİFLERE TAPU SINIRI

İnşaatı etaplar halinde süren yapı kooperatifleri, tüm projeler tamamlanmadan konut ve iş yerlerinin tapu devrini gerçekleştiremeyecek.

YANGIN DENETİMİ VE BETON CEZASI

Kullanıma açılmış yapılarda, başvuru halinde yangın güvenliği kontrolleri periyodik olarak yapılacak. Ruhsatsız yapılarda kullanılmak üzere beton arz edenlere 500 bin lira idari para cezası verilecek. Yapı denetim sisteminde ise denetçilerin görev aldığı projeler elektronik ortamda takip edilecek, ruhsatlarda isim ve imza yer almayacak. Ayrıca beton testlerinin standartlara uymadığının tespiti halinde üretici firmalara 500 bin lira ceza uygulanacak.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL DÜZENLEME

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve krediler; devredilemeyecek, teminat gösterilemeyecek ve haczedilemeyecek. 2/B arazileri ve Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri de 31 Temmuz 2026’ya kadar uzatılacak.

KARAHAN SUNUM YAPACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda para politikası ve Banka faaliyetlerine ilişkin sunum yapacak. Öte yandan, okul saldırılarını araştırmak üzere kurulan TBMM komisyonu da toplanacak. Salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.