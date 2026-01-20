TBMM ve Hükümetten Önemli Toplantılar

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

(TBMM/12.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Hakimevi'nde, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve 1. Aşama Eylem Planı (2023-2025) İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen büyük bir operasyona ve uyuşturucu operasyonlarına dair veriler paylaşacağı basın toplantısı yapacak.

(Ankara/09.00)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Girne Limanı'nda X-Ray Açılış Töreni'ne katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek.

(Girne/Lefkoşa)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi tarımsal girdi fiyat endeksini, Aralık 2025 dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksi ve konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı düzenlenecek.

(Ankara)

2- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında İspanya'nın Atletico Madrid takımını konuk edecekleri müsabaka öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/12.00/13.00)

2- Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında Galatasaray'a konuk olacakları müsabaka öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. İspanya temsilcisi, son çalışmasını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.45/18.30)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Hapoel IBI ekibiyle deplasman maçını Bulgaristan'da oynayacak.

(Sofya/20.30)

4- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftasında, B Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İsrail'in Hapoel Midtown takımıyla deplasman maçını Sırbistan'da oynayacak.

(Belgrad/21.00)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında TOFAŞ, Almanya'nın Alba Berlin ekibini konuk edecek.

(Bursa/20.00)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftası; Zerenspor-Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları-Aras Kargo, Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana, Göztepe-Kuzeyboru ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/14.00/19.00/İzmir/18.00/Aydın/19.00)

7- Beşiktaş Kulübü ile PUBG Mobile arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Tüpraş Stadı'nda yapılacak.

(İstanbul/14.30)

8- Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu müsabakalarına Zeytinburnu Buz Adası'nda devam edilecek Organizasyonda Kazakistan-Letonya, Güney Kore-Hollanda ve Yeni Zelanda-Türkiye maçları oynayacak.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00)

***

