TBMM'yi bombalayan pilot, inkara devam etti - Son Dakika

TBMM'yi bombalayan pilot, inkara devam etti

07.10.2020 18:51
TBMM'yi bombalayan pilot, inkara devam etti, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, TBMM'yi bombalayan pilotlardan Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli eski hava pilot kurmay yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı esasa ilişkin savunma yaptı.

Emniyet ve savcılıkta "Son anda ihtiyaç nedeniyle bana uçuş görevi verildi ve ben maalesef TBMM'yi bombaladım." şeklindeki ifadelerini reddeden Balıkçı, 15 Temmuz günü Terörle Mücadele Harekatı (TMH) görevi gereği Akıncı Üssü'ne gittiğini iddia etti.

15 Temmuz öncesinde gece uçuşu bulunduğu için o gün izinli olduğunu belirten Balıkçı, "O gün planlı bir işim yoktu. Kahvaltıdan sonra evde dinleniyordum. Öğleden sonra harekat komutanı beni telefonla üsse çağırdı. Emir üzerine 143. Filoya gittim. Harekat komutanımız gizli bir TMH görevi bulunduğunu söyledi. Görev gereği hazırlıklarımı yapmak üzere 141. Filoya geçtim. İlerleyen saatlerde uçuş emri verildi. Selahattin Yorulmaz ile saat 23.00 civarında 4. ya da 5. uçak olarak uçuşa başladık." diye konuştu.

Kalkıştan hemen sonra bilgisayar sisteminin arızalandığını öne süren Balıkçı, sistem arızası giderilemeyince acil durum ilan edip üssün etrafında bir süre uçtuklarını, ardından yakıt azaltıp inişe geçtiklerini savundu.

İndikten sonra 141. Filoya döndüğünü ileri süren Balıkçı, "Filoda bir odada dinlenmeye geçtim. Sonrasında anonsla uçuşa çağrıldım. Uçuştan yeni döndüğüm için uçamayacağımı bildirdim ve uçmadım. Ben Meclis'e bomba atmadım. Meclis'in kimler tarafından bombalandığını bilmiyorum." dedi.

Telsiz konuşmalarını da inkar etti

Sabah kapılar açılınca filodan ayrılıp lojmanına gittiğini, buradan da ailesini alıp Konya'ya geçtiğini ifade eden Balıkçı, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Aleyhimdeki suçlamaları reddediyorum. Ses kayıtları ve uçaklara ait bilirkişi raporlarını kabul etmiyorum. Kaynağı belirsiz bu veri ve raporlar kanunen aleyhimde delil olarak kullanılamaz. Bunların dosyadan çıkarılmasını talep ediyorum. 15 Temmuz'da 3 yıldır görev yaptığım Akıncı Üssü'ndeydim. Emir komuta zinciri dahilinde, amirim tarafında verilen emir üzerine Akıncı'ya geldim. Üs içinde bana verilen emirler doğrultusunda hareket ettim. Uçuşumun terörle mücadele kapsamında olduğunu düşündüm. Bilerek hiçbir darbe teşebbüsü eyleminde bulunmadım. Kimseye emir vermedim, kimseyi koordine etmedim. Kanunsuz veya konusu suç teşkil eden hiçbir emir almadım, eylemim olmadı."

FETÖ üyesi olduğu yönündeki suçlamayı da reddeden Balıkçı, "İddia edilen örgütün uzaktan yakından bir üyesi, hatta sempatizanı bile değilim. Örgüt yöneticisi iddiası bir senaryodur." dedi.

Ufuk Işık ve Yılmaz Çoraközü'nün ifadelerini kabul etmeyen Balıkçı, bu kişilerin örgüt içinde kendisinin ağabeyi konumunda bulundukları yönündeki ifadelerinin asılsız olduğunu öne sürdü.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Akıncı Üssü, 15 Temmuz, Pilot, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM'yi bombalayan pilot, inkara devam etti - Son Dakika

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