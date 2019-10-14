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TCG Turgutreis Fırkateyni İnebolu'da

1 saat önce

TCG Turgutreis Fırkateyni İnebolu Limanı'na ziyaret gerçekleştirdi.

TCG Turgutreis Fırkateyni İnebolu'da, System.String[]

TCG Turgutreis Fırkateyni İnebolu Limanı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin öncü gücünü göstermek maksadıyla gerçekleştiği açıklanan ziyaret kapsamında, şehit aileleri ve gaziler onuruna TCG Turgutreis gemisinde öğle yemeği verildi.

Gemi komutanı Deniz Yarbay Burak Akgül tarafından verilen yemekte, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mustafa Akça ve Garnizon Komutanı İrfan Tuğrul da hazır bulundu.

TCG Turgutreis Fırkateyni, vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyaretçiler, İnebolu Limanı'ndan botlarla gemiye taşındı.

Gemi komutanı Deniz Yarbay Burak Akgül, İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay'ı makamında ziyaret etti.

Türk Deniz Kuvvetleri, Turgutreis, İnebolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:24 Kaynak: AA
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