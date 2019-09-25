TCMB Başkanı Uysal: "2019 yılının geri kalanında cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam...
1 saat önce
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın kürsüye çıkması Uysal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısında konuştu. Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:28 Kaynak: AA
Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyondaki iyileşme sürecek Komedyen Şahan Gökbakar, hastanede sıra gecesi düzenlenmesine sitem etti AK Partili vekilin evinde çalışan kadın, "Ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım" deyip intihar etti Gül'e yakın isimden Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Ne kadar saçma olursa olsun cevap veriyor