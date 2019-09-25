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AK Partili vekilin evinde çalışan kadın, "Ağabeyimin yüzüne nasıl bakacağım" deyip intihar etti

Gül'e yakın isimden Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Ne kadar saçma olursa olsun cevap veriyor