Son Dakika Haberleri: TCMB Başkanı Uysal: "2019 yılının geri kalanında cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam...
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TCMB Başkanı Uysal: "2019 yılının geri kalanında cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam...

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın kürsüye çıkması Uysal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısında konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın kürsüye çıkması

Uysal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Ankara Sanayi Odası eylül ayı meclis toplantısında konuştu. (1)

TCMB Başkanı Uysal: 2019 yılının geri kalanında cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara Sanayi Odası, Murat Uysal, TCMB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:28 Kaynak: AA
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Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyondaki iyileşme sürecek
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