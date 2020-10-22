TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor
22.10.2020 11:01
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 19 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 19 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 19 Kasım vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.
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