Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

13.12.2025 06:01
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranlarında indirime gidildi. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

TCMB'nin "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerine uygulanacak aylık azami faiz oranlarında, dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için geçerli olan üst sınır 30 bin liraya yükseltildi. Bu kartlar için uygulanacak azami faiz oranının hesaplanmasında esas alınan aktif faiz oranına eklenecek baz puan ise 39'dan 14'e indirildi.

Dönem borcu 25 bin lira ile 150 bin lira arasında olan kredi kartları için belirlenen limit, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığına çıkarılırken, bu gruptaki kredi kartları için azami faiz oranının belirlenmesinde kullanılan baz puan da 89'dan 64'e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin liranın üzerinde olan kartlar için uygulanan üst sınır ise 180 bin liraya yükseltildi. Bu kartlar için azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan baz puan 139'dan 114'e çekildi.

NAKİT AVANS FAİZİ DE DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan nakit avans ve kredili mevduat hesap faizi yüzde 4.50'den yüzde 4.25'e indirildi.

Kredi kartı azami akdi faiz oranları, dönem borcu bakiyesi 30 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3.25, 30 bin lira ile 180 bin lira aralığında olan kredi kartları için yüzde 3.75, 180 bin lira olan kredi kartları için yüzde 4.25 olacak. Söz konusu oranlar 1 Ocak 2026 tarihinde uygulamaya girecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Beratefe12 Beratefe12:
    Faiz dinimizde haram Nasıl kurtulacağız bu beladan extere kalıyor, ihtiyaç olur kimseden borç alamayız ayıp hale geldi... hemen eksi bakiyeye elimiz gidiyor. Ah. Ah 36 3 Yanıtla
    Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    Sen yine de mümkün olduğunca kullanmamaya çalış, zor biliyorum. Allah'a çok dua ettim, şükürler olsun şimdi bana genişlik verdi. bütün Kredi, kredi kartı ve ek hesapları kapatabildim. İnşallah en kısa zamanda sen de kurtulursun kardeşim 34 3
    Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    Dostum milattan önce 500 lerde elle yazılmış kitap 2025 yılında bizim rotamızımı belirleyecek?Amerika neye inanıyorda dünyanın en güçlü ülkesi ekonomisi? dine göre yönetilmez ülkeler dine göre yaşanmaz bile 3 12
