TEB'den "Eczane Destek Paketi"

Türk Ekonomi Bankası (TEB), hayata geçirdiği "Eczane Destek Paketi" ile nakit akışı yönetiminde eczacılara destek sunmayı hedefliyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB), hayata geçirdiği "Eczane Destek Paketi" ile nakit akışı yönetiminde eczacılara destek sunmayı hedefliyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, farklı meslek gruplarındaki müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun özel ürün ve hizmetler geliştiren banka, en önem verdiği meslek gruplarından biri olan eczacılara özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

TEB, hayata geçirdiği "Eczane Destek Paketi" ile nakit akışı yönetiminde de eczacılara destek sunmayı hedefliyor. TEB, paket ile eczacı ile ecza deposu arasındaki nakit akışını kolaylaştırmak için toplu ilaç alımlarında eczacıya 150 bin TL'ye kadar ödeme vadesine ilave 30 gün öteleyebileceği vade opsiyonu sunuyor.

Eczane Destek Paketi ile eczacılar, TEB'in anlaşması olan istediği depodan ürünlerini alabiliyor ve ödemelerini TEB Depo'ya yapıyor. Eczacıların iş sürecini kolaylaştırması planlanan paket ile eczacıların Eczacı Destek Hesabı'ndaki bakiyesi aldıkları ürünleri sattıktan sonra ve hesaplarına para geldikçe kapayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, Türk Eczacılar Birliği Kooperatifi'nden alınan tüm ürünlerde TEB eczacılarına artı 30 gün vade imkanı sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Üstelik bunun için hiçbir ücret ve komisyon almadan, eczacılarımızın nakit akışlarını daha rahat yönetmesini desteklemek için yapıyoruz. TEB'den Eczane Destek Paketi adı ile duyurduğumuz bu ürün ve hizmetler, Türk Eczacılar Birliği ile bir yıldır süre gelen yoğun mesaimiz ve eczacı müşterilerimizin bize verdikleri geri bildirimler ile oluştu. TEB olarak hem günlük nakit akışlarına hem de hayatlarının gelecek dönemlerindeki yatırım tasarruf ihtiyaçlarına aynı anda odaklanan bir paket hazırladık. Eczacılarımızla birlikte sadece bugünü değil yarını da planlamak istiyoruz. Bu nedenle 'Eczane Destek Paketi ile ürünlerinizi kolayca alın, vade ve ödeme sorunlarınızı TEB ile çözün' diyoruz."

- Eczacılara her ay 170 TL ek katkı ödemesi

TEB'in Eczane Destek Paketi'ne ek olarak eczacılar için hayata geçirdiği başka ürün ve hizmetleri de bulunuyor.

Banka, SGK ödemesini TEB'den alan ve POS'unu aktif kullanan eczacılara, BNP Paribas Cardif AŞ'de açılan Bireysel Emeklilik Hesaplarına koşulun sağlandığı her ay için 170 TL katkı payı ödemesi yapıyor.

TEB ayrıca Türk Eczacılar Birliği Yardımlaşma Sandığı garantörlüğünde 60 bin TL'ye kadar uygun faiz oranlı ticari ve bireysel ihtiyaç kredilelerini eczacılara özel olarak masrafsız ve sigortasız sunuyor.

Aynı zamanda banka, SGK ödemesini TEB'den yapan veya POS'unu aktif olarak kullanan eczacılardan mobil veya İnternet Bankacılığı üzerinden gerçekleştirecekleri EFT veya havale işlemleri için herhangi bir komisyon da almıyor.

TEB bunların yanı sıra masrafsız çek karnesi, avantajlı POS fiyatlaması ve cihaz ücret muafiyeti ile eczacıların yanında olmaya devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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