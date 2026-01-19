TEBD II Projesi Tanıtımı Yarın İstanbul'da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Odalar Birliği'nin (Eurochambres) iş birliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu II (TEBD II) Projesi'nin tanıtımı 20 Ocak 2026 Salı günü (yarın) saat 10.00'da TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Etkinliğin açılış konuşmaları; TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanı Vladimr Dlouh, Merkezi Finans ve İhale Birimi Direktörü Barbaros Murat Köse, AB Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Ekonomi Bölüm Başkanı Dominik Olewinski ile Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan tarafından yapılacak.

Enerji verimliliğinden sürdürülebilir büyümeye 18 eşleştirme

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu II (TEBD II) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından finansman sağlanarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Eurochambres iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Proje 2024-2027 yılları arasında, Türkiye ve 11 Avrupa Birliği üyesi ülkeden oda ve borsaların katılımıyla yürütülecek 18 eşleştirme programı, enerji verimliliği, sürdürülebilir büyüme ve AB müktesebatı konularına odaklanmaktadır. Proje kapsamında ilaveten, oda ve borsaların hizmet kapasitesini geliştirmeye dönük çok sayıda eğitim programı gerçekleştirilecek. - ANKARA