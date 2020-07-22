Tecrübelerimiz Avrupa'ya rehber olacak - Son Dakika

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, koronavirüs önlemleri kapsamında havalimanlarında alınan üst düzey önlemlerden edinilen tecrübelerin Avrupa'nın havacılık otoritelerine rehber olacağını söyledi.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Keskin, "Covid-19 ile mücadeleyi üst seviyede yürüten tüm havalimanlarımızın, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi AB kuruluşlarınca güvenli olduğunun ilan edilmesi amacıyla Havacılık Endüstrisi Anlaşması'na katıldık. DHMİ havalimanlarımızdaki "Havaalanı Salgın Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesiö ve #Covid19FreeAirports projesi kapsamında alınan üst düzey önlemlerden edindiğimiz tecrübeler Avrupa'nın havacılık otoritelerine rehber olacak. Bu kapsamda salgın süresince havalimanlarında alınan tedbirlerin etkilerini analiz etmek için Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'na (EASA) düzenli veri, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılarak alınan tedbirlerin geliştirilmesi veya gereksiz durumlarda esnetilmesi sağlanabilecek. Bu tecrübelerin ışığında fiziki şartları sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen, dezenfeksiyon işlemlerinin kararlılıkla devam ettiği havalimanlarımızda misafirlerimiz hava yolunun konforuyla buluşuyor" diye paylaşımda bulundu.