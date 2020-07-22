Tecrübelerimiz Avrupa'ya rehber olacak - Son Dakika

Tecrübelerimiz Avrupa'ya rehber olacak
DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, koronavirüs önlemleri kapsamında havalimanlarında alınan üst düzey önlemlerden edinilen tecrübelerin Avrupa'nın havacılık otoritelerine rehber olacağını söyledi.
DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, koronavirüs önlemleri kapsamında havalimanlarında alınan üst düzey önlemlerden edinilen tecrübelerin Avrupa'nın havacılık otoritelerine rehber olacağını söyledi.
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Keskin, "Covid-19 ile mücadeleyi üst seviyede yürüten tüm havalimanlarımızın, Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi AB kuruluşlarınca güvenli olduğunun ilan edilmesi amacıyla Havacılık Endüstrisi Anlaşması'na katıldık. DHMİ havalimanlarımızdaki "Havaalanı Salgın Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesiö ve #Covid19FreeAirports projesi kapsamında alınan üst düzey önlemlerden edindiğimiz tecrübeler Avrupa'nın havacılık otoritelerine rehber olacak. Bu kapsamda salgın süresince havalimanlarında alınan tedbirlerin etkilerini analiz etmek için Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'na (EASA) düzenli veri, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılarak alınan tedbirlerin geliştirilmesi veya gereksiz durumlarda esnetilmesi sağlanabilecek. Bu tecrübelerin ışığında fiziki şartları sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen, dezenfeksiyon işlemlerinin kararlılıkla devam ettiği havalimanlarımızda misafirlerimiz hava yolunun konforuyla buluşuyor" diye paylaşımda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 10:42 Kaynak: DHA
Son Dakika Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti