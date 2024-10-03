TEDAŞ Elektrik İhbar Uygulaması İle 1,5 Milyon İhbar Alındı

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(ANKARA) - Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından sokak aydınlatma, elektrik arızası ile kesinti ihbarları için başlatılan "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması"nı bugüne kadar 520 bin kullanıcının indirdiği ve 1,5 milyona yakın ihbar alındığı bildirildi.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamada, sokak aydınlatma ve elektrik arızası ile kesinti ihbarları başlatılan uygulamaya ilişkin bilgi verildi. Aydınlatma, arıza ve kesinti sorunlarının çözümü için "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması" başlatıldığı ifade edilen açıklamada, uygulamanın bugüne kadar 520 bin kullanıcı tarafından indirildiği, uygulama üzerinden 21 elektrik dağıtım şirketi hizmet bölgesinde 1,5 milyona yakın ihbar alındığı aktarıldı.

İlk olarak 2019 yılında kullanımına sunulan uygulamanın ilk versiyonunun sadece sokak aydınlatma arıza ihbarlarına yönelik olduğunu bildiren TEDAŞ, uygulamanın 2023 'te geliştirilerek "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması"na dönüştürüldüğünü bildirdi. Kullanıcıların yaptıkları ihbara ilişkin geri bildirim bırakması ve sonuçlanan ihbarların silinmesi gibi yeniliklerin eklendiği uygulamanın akıllı telefonlara ve cihazlara indirilebildiği belirtildi.

Dağıtım şirketlerinin mevzuata göre arızaları zamanında gidermesi gerekiyor

Açıklamada, uygulama üzerinden bildirilen ihbarların, otomatik konum alma özelliği ile TEDAŞ'la birlikte aynı anda ilgili dağıtım şirketlerine iletilerek çözüme kavuşturulduğu kaydedildi.

İhbarlarda yer alan, arıza ya da kesintilere müdahale işlemlerinin TEDAŞ tarafından da ayrıca aktarıldığı belirtildi. Kullanıcıların ihbar olarak bıraktığı arızaların elektrik dağıtım şirketi tarafından mevzuatta belirtilen "Yeraltı kablo tamiratı, direk montajı, komple pano değişimi vb. arızaları imar alanı içinde 72 saat, imar dışında ise 144 saat", "Armatür değişimi ve diğer arızalarda ise imar alanı içi 24 saat, imar alanı dışı 48 saat" süreler içerisinde giderilmesi ve vatandaşa geri bildirim yapılması gerekiyor.

Açıklamada, "TEDAŞ olarak vatandaşlarımızdan uygulamayı mobil cihazlarına indirip çevresinde yaşanan elektrik arıza ve aydınlatma sorunlarını ihbar ederek, kamuoyu menfaatine çözüme kavuşturma imkanını kullanmasını talep ediyoruz" denildi.