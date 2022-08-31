Hakim Nagihan Sel memleketi Yozgat'ta toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hakim Nagihan Sel memleketi Yozgat'ta toprağa verildi

31.08.2022 15:10
Hakim Nagihan Sel memleketi Yozgat'ta toprağa verildi

Tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden Mardin Adliyesinde görevli hakim Nagihan Sel (32) memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybeden Mardin Adliyesinde görevli hakim Nagihan Sel (32) memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

Diyarbakır'dan cenazesi Yozgat'ın Çayıralan ilçesine getirilen Sel için öğle vakti Aşağı Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Hakim Sel'in yakınları, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cihat Ateş, Çayıralan Cumhuriyet Savcısı Serkan Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çayıralan Müftüsü Şaban Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra Sel, ilçe mezarlığına defnedildi.

YORUMLAR
500
Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Geri Çekilmesi İçin 'Öğretmene Saygı' Eylemlerine Başlıyor: 'Sınavlı ya da Sınavsız Bu Kanun Tarihin... Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Geri Çekilmesi İçin 'Öğretmene Saygı' Eylemlerine Başlıyor: 'Sınavlı ya da Sınavsız Bu Kanun Tarihin... Bismil'de 'huzur uygulamasında' 25 gözaltı Bismil'de 'huzur uygulamasında' 25 gözaltı
Kaynak: AA

Diyarbakır, Yozgat, Hakim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakim Nagihan Sel memleketi Yozgat'ta toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:46 Levent Göktaş Interpol için devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
15:23 Burak Yılmaz'ın top toplayıcı çocuğun elinden agresif bir şekilde topu alması Hollanda'da tepki topladı
15:03 Diploması iptal edilen doçentin Şırnak Üniversitesi'ndeki görevine devam ettiği öne sürüldü
14:42 Polisi darbeden AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklandı
14:39 32 yaşındaydı! Cannes ödüllü Charlbi Dean Kriek ani bir şekilde öldü
14:33 Rangers'ta Rıdvan Yılmaz şov!
14:28 Gülşen'in avukatları ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu
14:25 Dolu bastırdı! Bandırma-Bursa Otoyolu kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 16:17:26. #1.13#
SON DAKİKA: Hakim Nagihan Sel memleketi Yozgat'ta toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement