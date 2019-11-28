Son Dakika Haberleri: Tedavi için uyuşturucu bağımlılarına günde iki kez eroin verilecek
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Tedavi için uyuşturucu bağımlılarına günde iki kez eroin verilecek

6 saat önce

İskoçya'nın Glasgow şehrinde uygulmaya geçirilen bir program ile uyuşturucu bağımlıları günde iki kez yasal şekilde eroin alabilecek. Uygulama ile bölgedeki aşırıdozdan kaynaklanan ölümlerin ve AIDS artışının önüne geçmesi hedefleniyor.

Tedavi için uyuşturucu bağımlılarına günde iki kez eroin verilecek, System.String[]

İskoçya'nın Glasgow şehrinde uygulamaya geçirilen bir program ile uyuşturucu bağımlıları günde iki kez yasal şekilde eroin alabilecek. Uygulama ile bölgedeki aşırı dozdan kaynaklanan ölümlerin ve AIDS artışının önüne geçmesi hedefleniyor.


Özellikle şehirdeki evsizler arasında uyuşturucu bağımlılığı yüksek seviyede bulunuyor. Haftanın yedi günü sabah 9 ila akşam 5 saatleri arasında hizmet verecek olan ve 1,5 milyon dolara mal olan yeni klinikte, bağımlılara gözetim altında eroin verilecek ancak yan terapiler ve tedaviler de uygulanacak.

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Glasgow, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:56 
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