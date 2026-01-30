Tedesco: 'Hatırlamak Gereken İlk 20 Dakika' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tedesco: 'Hatırlamak Gereken İlk 20 Dakika'

30.01.2026 02:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı, Tedesco pozisyonları değerlendiremediklerini vurguladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Aslında rakibimiz maça başlarken bizi geride bekledi. Oyunu kontrol de ettik. Topa hakim olup pozisyon ürettik ama bu pozisyonları değerlendiremedik. Bu tarz maçlarda ilk 20-25 dakikada, 2'yi hatta 3'ü atarak oyunu bitirmeniz gerekiyor. Saha içinde istediğimiz tazelikte olamadık. Rakibi kontrataklara davet ettik" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı FCSB ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından puanını 12 yapan Fenerbahçe, son 16 play-off turunda mücadele etmeye hak kazandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'RAKİBİ KONTRATAKLARA DAVET ETTİK'

Açıklamalarına maçtaki performanslarını değerlendirerek başlayan Tedesco, "Aslında rakibimiz maça başlarken bizi geride bekledi. Oyunu kontrol de ettik. Topa hakim olup pozisyon ürettik ama bu pozisyonları değerlendiremedik. Bu tarz maçlarda ilk 20-25 dakikada, 2'yi hatta 3'ü atarak oyunu bitirmeniz gerekiyor. Saha içinde istediğimiz tazelikte olamadık. Rakibi kontrataklara davet ettik. İkinci yarıda da bu durum devam etti. Attığımız paslar net ve keskin değildi. Günün sonunda maç 1-1 bitti. Bu saydıklarımı bulunca sonucu normal buluyorum" dedi.

'ŞİMDİ LİSTEYİ YENİLEME FIRSATIMIZ VAR'

Grup aşamasının sona ermesinden dolayı mutluluğunu dile getiren genç teknik adam, "İyi rakiplere karşı oynadık. Şimdi listeyi değiştirme imkanımız var ve bu ihtiyacımız olan bir şey. Bazı maçlarda 6 numaramız, bazı maçlarda forvetimiz, bazı maçlarda beklerimiz yoktu. Şimdi listeyi yenileme fırsatımız var" şeklinde konuştu.

Son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri olan Nottingham Forest ve Viktoria Plzen'le ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tedesco, "Viktoria Plzen'e karşı zaten oynadık. O maç kolay değildi ama biz özellikle tam kadro olduğumuz zaman herkesi yenebilecek güçteyiz. Kimseden saklanmamıza gerek yok, özelikle de evimizde oynuyorsak herkesi yenebiliriz. Nottingham Forest, Premier Lig takımı ve Premier Lig takımlarına karşı oynamak zordur. Onlarla üst üste iki maç yaptığınız zaman fazla efor sarf etmeniz gerekir. Ama kim çıkarsa çıksın önemli değil. Zaten 9. da bitirseniz, 24. de bitirseniz zorlu rakiplerle karşılaşıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA TOP KAYBETTİK'

Takımının çok fazla top kaybı yaptığı yönünde özeleştiride bulunan Tedosco, "Kesici 6 numara Edson olduğunda farklıyız, olmadığında farklıyız. Skriniar olduğunda farklıyız, olmadığında farklıyız. Kesici 6 numara çok önemli. Edson ilk geldiğimde de sakattı. Kesici 6 olmayınca sıkıntı oluyor. İsmail farklı özelliklere sahip. İkisi de iyi oyuncular ama takım bu kadar top kaybı yapınca o pozisyonda oynayan oyuncu sıkıntı yaşıyor. Bu kadar top kaybı yapınca rakip de bir şeylerin kokusunu alıyor. Çok fazla top kaybettik" diye konuştu.

'FCSB SAVAŞAN BİR TAKIM'

"FCSB savaşan bir takım. Dün da Feyenoord maçından örnek vermiştim. Ruhu olan savaşçı bir takım. Taraftarlar da 1-1 olduktan sonra maça döndü, güzel bir atmosfer vardı" şeklinde konuşan Tedesco, "İlerleyen dönemlerde Fenerbahçe'de yeniden bir Rumen futbolcu görmek mümkün olur mu?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Tabii ki mümkün olabilir çünkü Romanya'da iyi oyuncular var. Her teknik adam takımında iyi oyuncular ister. Ben de Avrupa Şampiyoansı'nda Belçika'yla Romanya'ya karşı oynamıştım. Draguş bu isimlere bir örnek, Türkiye'de oynuyor, Avrupa Şampiyonası'nda da"

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, 20 Dakika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tedesco: 'Hatırlamak Gereken İlk 20 Dakika' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK elebaşından Türkiye’ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız PKK elebaşından Türkiye'ye saldırı tehdidi: Bu yaptıklarınıza pişman olacaksınız
19 ilde dev operasyon Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı 19 ilde dev operasyon! Çocukları da hedef alan çok sayıda siber suçlu yakalandı
Tepki yağıyor Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü Tepki yağıyor! Manchester City-Galatasaray maçını açan herkes aynı şeyi gördü
Altın ve gümüşte sert düşüş Altın ve gümüşte sert düşüş
Lübnan’da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı Lübnan'da maaşlarının iyileştirilmesini isteyen emekli askerler, Meclis binasına girmeye çalıştı
Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı Düşen snowboardını almak için atlamaya çalıştı, telesiyejde asılı kaldı

00:56
Fenerbahçe Bükreş’ten 1 puanla döndü İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
00:31
Bir dönemin sonu Artık o ücretler alınmayacak
Bir dönemin sonu! Artık o ücretler alınmayacak
23:46
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak
23:41
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor
Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
22:07
İzmit’teki Tüpraş rafinerisinde patlama
İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde patlama
21:16
Altın ve gümüşte sert düşüş
Altın ve gümüşte sert düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 02:59:35. #7.11#
SON DAKİKA: Tedesco: 'Hatırlamak Gereken İlk 20 Dakika' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.