İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü şekilde "tefecilik" yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Tefecilik Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?