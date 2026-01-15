Tefecilik Operasyonunda 34 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Tefecilik Operasyonunda 34 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Tefecilik Operasyonunda 34 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
15.01.2026 09:35
Nevşehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda 68 şüpheliden 34'ü adliyeye sevk edildi.

Nevşehir merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 68 şüpheliden işlemleri tamamlanan 34'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan 34'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 34'ünün ise emniyetteki işlemleri devam ederken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dün Nevşehir ve İstanbul'da 104 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve tefecilik suçlamasıyla 68 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 bin 255 çek ve senet, 41 ajanda, 107 dijital materyal, 16 ruhsatsız tabanca ile 468 fişek ele geçirilmişti.

Zanlıların, 195 mağdurdan kısa vadede yüksek faiz oranları istediği, borçlarını ödemeyenlere tehditle senet imzalattıkları ve tefeciliğe konu borç tutarının da yaklaşık 215 milyon lira olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tefecilik Operasyonunda 34 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

