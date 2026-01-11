Tek Teker Üzerinde Motosiklet İle Trafikte Tehlike

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde bir sürücü motosikleti ile trafikte tek teker üzerinde ilerledi. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

