Tek yumurta ikizi, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden birlikte mezun oldu - Son Dakika
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Tek yumurta ikizi, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden birlikte mezun oldu

24.06.2022 12:01
Tek yumurta ikizi, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden birlikte mezun oldu

Trabzonlu tek yumurta ikizi Murat ile Mert Tütüncü, ilkokuldan üniversite eğitimine kadar hiç ayrılmadıkları gibi Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden (POMEM) birlikte mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Trabzonlu tek yumurta ikizi Murat ile Mert Tütüncü, ilkokuldan üniversite eğitimine kadar hiç ayrılmadıkları gibi Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden (POMEM) birlikte mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Esnaf baba ile memur annenin tek yumurta ikizi 28 yaşındaki Murat ile Mert Tütüncü, eğitim hayatları boyunca hiç ayrılmadı.

İlkokul, ortaokul ve lisede yan yana okuyan, üniversitede ise psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği bölümünü bitiren kardeşler, polis olmaya karar verdi.

Girdikleri sınavda Afyonkarahisar POMEM'i kazanan Tütüncü kardeşler, 7 ay süren eğitimin ardından birlikte mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Murat ile Mert Tütüncü, meslek yaşantılarına da Kocaeli'de başlayacak.

Anne Nermin ile baba Mustafa Tütüncü de mezuniyet töreninde büyük mutluluk yaşadı, sevinçlerini oynayarak kutladı.

"Bizi burada ilk gördüklerinde çok şaşırdılar, fotoğrafımızı çektiler"

İkiziyle benzerliklerinden dolayı karıştırılan Murat Tütüncü, AA muhabirine, üniversiteyi bitirdikten sonra kardeşiyle polis olmak istediklerini söyledi.

Polisliğin kendilerine nasip olduğunu aktaran Tütüncü, şunları anlattı:

"Polis okulunu kazandığımız gün sisteme girdiğimizde Mert'in kazandığı yerde 'Afyonkarahisar' yazıyordu, çok şaşırdık. Sistemi kapatıp tekrar açtık. Baktık ki doğru. Polis okulunu kazandığımızı unuttuk, aynı okula gideceğimiz için sevindik. İkimizin aynı yere çıkması çok büyük bir avantaj oldu. Birbirimize hep destek olduk. Yedi ay boyunca burada bize çok güzel davrandılar. Bizi burada ilk gördüklerinde çok şaşırdılar, fotoğrafımızı çektiler. Hiçbirinin hakkını ödeyemeyiz."

Tütüncü, mezuniyet töreninde çok heyecanlandıklarını belirterek, "Ailelerimiz de olduğu için duygulandık. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ailemiz de bu süreçte bize çok destek oldu." dedi.

"İlkokul eğitiminden bu yana hiç ayrılmadılar"

Mert Tütüncü de birbirlerini çok etkilediklerini, kardeşliğin yanı sıra iyi bir arkadaş da olduklarını dile getirdi.

Bir şey olduğunda sürekli birbirlerine danıştıklarını anlatan Tütüncü, "Kardeşim, 'Polisliğe başvuralım mı?' diye sorunca kararımızı verdik. İkiz olmamızın avantajını çok yaşadık. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi aynı okul ve sırada tamamladık. İster doktor ister polis olalım, vatana hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Alnımızın akıyla sonuna kadar gideceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Anne ve baba çocuklarıyla gurur duyuyor

Anne Nermin Tütüncü, çocuklarıyla gurur duyduğunu kaydetti.

Çocuklarına meslek hayatlarında başarılar dileyen Tütüncü, "Onlar benim canım, ciğerim. İlkokul eğitiminden bu yana hiç ayrılmadılar. Allah da ayırmasın. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Baba Mustafa Tütüncü, çocuklarının polis olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Karahisar, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tek yumurta ikizi, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden birlikte mezun oldu - Son Dakika

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