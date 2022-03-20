Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneğinin hizmet binası açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneğinin hizmet binası açıldı

20.03.2022 13:20
Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneğinin hizmet binası açıldı

Bilecik'te, Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği törenle açıldı.

Bilecik'te, Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği törenle açıldı.

Dernek Başkanı Havvali Özdemir Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, derneğin 2020 yılında faaliyetlerine başladığını ve 91 üyeden oluştuğunu belirterek, Teke Yöresi ile Bilecik arasında gönül köprüsü kurmayı amaçladıklarını söyledi.

Eskişehir, Ankara, Balıkesir ve Trabzon olmak üzere birçok şehirden üyeleri ile faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"İl dışından gelen öğrencilerimizi ve misafirlerimizi ağırlayabilmek, pandemide evinden uzak kalan sağlık çalışanlarına da hizmet vermek, dernek faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kiraladığımız dernek binamızın tadilatı yapılarak yöresel Yörük kültürüne özgü düzenlenmiş ve hizmete açılmıştır. Lavanta ve kekik yetiştiriciliği konusunda 15 kadın istihdam edildi. Lavanta ve kekik dikimi ile ilgili bilgi ve beceri kazanmalarına, yetiştirme ve işleme konusunda gerekli eğitim verildi. Proje ile Bilecik'in ilk aromatik bitki işleme tesisi olan, 850 litre hammadde girişli distilasyon ve şişeleme ünitesini, bölge ve yakın çevrede üretilen aromatik yağ bitkilerinin işlenmesi için derneğimizin ve tüm üreticilerin hizmetine sunmanın gururunu yaşadık."

Konuşmaların ardından Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçi ve Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclis Başkanı Niyazi Çapa'nın katılımıyla dernek binasının açılışı gerçekleştirildi.

YORUMLAR
500
İzmir'de 'aşı sahteciliği' yaptığı iddia edilen 14 sanık hakkında dava açıldı İzmir'de 'aşı sahteciliği' yaptığı iddia edilen 14 sanık hakkında dava açıldı BURDUR'DA 69 ÖĞRENCİ İÇİN HAFIZLIK İCAZET TÖRENİ BURDUR'DA 69 ÖĞRENCİ İÇİN HAFIZLIK İCAZET TÖRENİ

Teke Yöresi, Araştırma, Bilecik, Türkmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneğinin hizmet binası açıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:56 Yaptırımlar sonrası Rusya, 140 milyar dolar değerindeki altın rezervine alıcı bulamıyor
12:55 Babasını öldürdü, daha sonra intihar süsü verdi! Çapraz sorguda cinayetin sebebini anlattı
12:49 Yakında nikah masasına oturacak Seda Sayan aşka geldi! Çağlar Ökten ile sarmaş dolaş dans etti
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:45 Eski sevgilisinin yüzüne yanıcı madde atan adamın ev hapsi kaldırıldı! Öfkeli kadın: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
12:35 Ukrayna'da çocuklar insan tacirlerinin eline düşüyor, genç kızlar tecavüze uğruyor! UNICEF verileri açıkladı
12:29 Çanakkale Köprüsü'ne pahalı diyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet, olmayan hizmettir
12:22 Tribüne karşı cinsel organıyla hareket çeken Sadık pişman olduğunu söyledi: Nouma ile kıyaslanmak doğru değil
12:08 Kuryenin yaptığı herkesi duygulandı! Yolda kalan diğer kuryeye anında yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 13:32:59. #1.11#
SON DAKİKA: Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneğinin hizmet binası açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement