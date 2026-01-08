Tekirdağ'a Fırtına Uyarısı

Tekirdağ için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapılarak, vatandaşlardan olası risklere karşı tedbirli olunması istendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bugün kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanarak, "Şehrimizde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Vatandaşlarımızın bu süreçte dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Acil durumların ALO 153, 112 ve 185 numaralarına bildirilmesi rica olunur." ifadelerine yer verildi.