Son Dakika Haberleri: TEKİRDAĞ Cam kırıkları yangın çıkardı

TEKİRDAĞ Cam kırıkları yangın çıkardı

10 saat önce

Cam kırıkları yangın çıkardıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, cam kırıklarının ağaçlardan düşen polenleri tutuşturması sonucu çıkan yangında, 9 bin meyve ve arpacık sandığı ile telefon direkleri yanarken 10 kavak ağacı zarar gördü.

Cam kırıkları yangın çıkardı
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, cam kırıklarının ağaçlardan düşen polenleri tutuşturması sonucu çıkan yangında, 9 bin meyve ve arpacık sandığı ile telefon direkleri yanarken 10 kavak ağacı zarar gördü.
Yangın, Malkara - Tekirdağ karayolu üzeri özel bir sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesindeki bir esnaf meyve ve arpacık taşınmasında kullanmak üzere yaklaşık 9 bin adet boş sandığı sanayideki bir alana istifledi. İddiaya göre, cam kırıklarının ağaçlardan düşen polenleri tutuşturması sonucu sandıkların olduğu alandan alevler yükselmeye başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 9 bin boş dizilmiş sandık ile yaklaşık 30 metre boyunda 10 kavak ağacıile telefon direkleri ile kabloları zarar gördü.
İtfaiye ve polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
TEKİRDAĞ Cam kırıkları yangın çıkardı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:43 Kaynak: DHA
Malkara, Cam, Güncel
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