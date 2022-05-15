Tekirdağ'da 1. Koç Panayırı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da 1. Koç Panayırı düzenlendi

15.05.2022 13:48

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 1. Koç Panayırı yapıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 1. Koç Panayırı yapıldı.

Hayrabolu Belediyesi ve Tekirdağ İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğince düzenlenen panayırda üreticiler en güzel koçlarını sergiledi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, konuşmasında, bu yıl panayırın birincisini düzenlediklerini söyledi.

Tarım ve hayvancılığın ilçede önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden İnan, panayırı geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirtti.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca da panayırın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Panayıra katılan üreticilere kurayla kuzu ve çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ'da 1. Koç Panayırı düzenlendi
Tekirdağ'da 1. Koç Panayırı düzenlendi
Tekirdağ'da 1. Koç Panayırı düzenlendi
Tekirdağ'da 1. Koç Panayırı düzenlendi
Tekirdağ'da 1. Koç Panayırı düzenlendi

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı Tekirdağ'da trafik kazası: 1 yaralı Trakya'da çiftçiler panayırda buluştu Trakya'da çiftçiler panayırda buluştu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 1. Koç Panayırı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Karadeniz gezisinden sonra CHP'ye İmamoğlu telefonları: Vatandaşlar aradı
14:02 Ölüm saçan salıncak: Bir genç yaşamını yitirdi, biri de ağır yaralı
13:51 Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarının otobüsüne yangın tüpü sıktı: Otobüste çocuklar da vardı
13:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: NATO üyeliği için resmi başvuru yapacağız
12:59 Savaş ne zaman bitecek? Ukrayna tarih verdi
12:57 Patrick van Aanholt'u çılgına çeviren olay: Tribünden atılan madde çocuğuna çarptı
12:51 Demet Akalın-Aleyna Tilki kavgasına, Mustafa Topaloğlu da müdahil oldu: Akalın "uzay starı" demişti! Topaloğlu: Saygısız, şuursuz
12:49 AK Parti'de BAE krizi iddiası: Cahit Özkan'ın istifası istendi, direniyor
12:41 Denizin dibinden çıkanlar profesörü bile şaşırttı! Mayodan tutun kitaba kadar her şey var
12:34 "Suriyelilerin bize faydası yok" diyen İlber Ortaylı: Türk vatandaşlığı parayla satılmamalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 14:16:10. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 1. Koç Panayırı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement