Tekirdağ'da 1. Koç Panayırı düzenlendi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 1. Koç Panayırı yapıldı.

Hayrabolu Belediyesi ve Tekirdağ İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğince düzenlenen panayırda üreticiler en güzel koçlarını sergiledi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, konuşmasında, bu yıl panayırın birincisini düzenlediklerini söyledi.

Tarım ve hayvancılığın ilçede önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden İnan, panayırı geleneksel hale getirmeyi planladıklarını belirtti.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca da panayırın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Panayıra katılan üreticilere kurayla kuzu ve çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe, Hayrabolu Kaymakamı Mehmet Sülün, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.