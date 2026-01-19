Tekirdağ'da 136 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
3-sayfa

Tekirdağ'da 136 Aranan Şahıs Yakalandı

19.01.2026 13:34
Tekirdağ'da son bir haftada 136 aranan şahıs yakalanırken, 39 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda, haklarında ifade ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 136 aranan şahıs yakalanırken, 39 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü görevlilerince il genelinde yürütülen uygulama ve operasyonlar kapsamında, suç işleyerek toplum içinde dolaşan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürüldü. Bir haftalık süreçte yapılan denetim ve operasyonlarda, ifade vermek ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan toplam 136 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında, uyuşturucu satıcılığı ve sağlayıcılığı suçundan 29 yıl 5 ay 29 gün hapis cezası ile 30 bin TL adli para cezası bulunan ve yaklaşık 5 aydır firari durumda olan L.Ö., yağma suçundan 27 yıl 7 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.T., kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 25 yıl hapis cezası bulunan ve 6 ay 24 gündür aranan H.M., yağma suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan D.K. ile uyuşturucu satıcılığı suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. de yer aldı.

Çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan adli makamlara sevk edilen 39 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, Tekirdağ'ın huzur ve güven ortamının korunması amacıyla tüm ilçelerde sokak sokak, cadde cadde gece gündüz denetim ve uygulamaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

