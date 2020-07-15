Tekirdağ'da 15 Temmuz anısına dostluk maçı düzenlendi - Son Dakika

Kapaklı ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla dostluk maçı yapıldı.

Kapaklı protokolünün bir araya geldiği maçta kırmızı ve beyaz takımlar şehitler anısına ter döktü.

Milli birlik ve şuuru mesajlarının verildiği maç öncesi Kapaklı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Levent Alper ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin konuşma yaptı.

Başhekim Alper, 4 yıl önce yüce Türk milletinin vatanı ve özgürlüğü için, emperyalizmin maşası darbe heveslilerine ve cunta özlemiyle asker içinde yuvalanmış hainlere karşı soylu bir direnişle destansı bir tarih yazdığını belirterek, "Türk milletinin tüm dünyaya örnek olacak bu soylu direnişi gösterdi ki, Türkiye'de hiçbir güç, milletin inanç ve ideallerinin tersine, belli güçlerin uydusu antidemokratik bir rejim kurma hevesini sonsuza dek gerçekleştiremeyecektir. 15 Temmuz'da Türk milleti, haysiyetine sahip çıkmış, çıplak elleriyle tarihe el koymuş, kendisine tuzak kuranların tuzağını başlarına geçirmiş ve tarihin yönünü kendi istikbal ve istiklali doğrultusunda belirmiştir." ifadelerini kullandı.

Alper, şunları kaydetti:

"Ogün bütün milletimiz gibi sağlık çalışanlarımız da canlarını dişlerine takarak gerek yaralı ve şehitlerin intikali, gerekse yaralıların sağlık kuruluşlarımızda tedavileri için kutsal bir görev yerine getirdiler. Bugün de, Kovid-19 pandemisi nedeniyle yine cephenin en önünde sağlık savaşını vermeye devam etmektedirler. Sağlık çalışanlarına kurumumuz adına bu zorlu süreçte verdikleri mücadelelerde başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yüce Türk milletine başsağlığı, gazilerimize ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimle birlikte şükranlarımı arz ediyorum."

Belediye Başkanı Çetin ise 15 Temmuz'un, Türkiye'de artık halkın kendi iradesine, milli değerlerine, inançlarına, sandığa sahip çıktığı gün olarak tüm dünya tarihine altın harflerle yazıldığını dile getirdi.

Çetin, şu ifadeleri kullandı:

" 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü, 15 Temmuz akşamı mühürle tescillenmiştir. Biliyorsunuz tarih boyunca ülkemize hep bazı güçler el koymuş, silahlı güçleri kullanarak darbeler yapılmış ve ülkemizin birçok kıymetlilerini yok etmiştir. Bundan böyle artık halk şunu söylüyor, hepimiz farklı düşüncelere sahip olabiliriz, hepimiz farklı inançlara da sahip olabiliriz, bu farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Demokrasiye inanıyorsak, sandığa inanıyorsak, milli değerlere inanıyorsak tartışılacak olan her şey mecliste tartışılacaktır. Başka güçler herhangi bir şekilde bu ülkeye yön veremeyeceklerdir. Biz farklı siyasi düşüncelerimizle, iktidarla, muhalefetle hem yerelde hem genelde bütün tartışmalarımızı bütün fikirlerimizi saygı çerçevesi içinde meclislerde tartışacağız."

Dostluk maçına Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Cemal Bahadır Murat, İlçe Jandarma Komutanı Fevzi Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Recep Biyik, CHP Kapaklı İlçe Başkanı Erdinç Yılmaz, MHP Kapaklı İlçe Başkanı Çağlar Bütün, İYİ Parti Kapaklı İlçe Başkanı Yusuf Çetin de katıldı.