İlçenin Canhıdır Mahallesi yakınlarındaki buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, buğday ekili tarlada maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Hayrabolu, Tekirdağ, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'da 20 dönümlük buğday tarlası yandı - Son Dakika

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