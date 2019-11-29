Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Yusuf Şenel Ortaokulu'nda 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Yusuf Şenel Ortaokulu'nda 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Yusuf Şenel Ortaokulu'nda yapılan Öğretmenler Günü kutlaması esnasında veliler tarafından evden getirilen yiyeceklerden yiyen 21 öğrenci hastanelik oldu.


Yedikleri mayonezden zehirlenmişler


Yusuf Şenel Ortaokulu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte veliler evde hazırladıkları kek, pasta, kurabiye, poğaça gibi ürünleri getirdiler. İddiaya göre ikramlardaki makarna salatasında bulunan mayonez nedeniyle 21 öğrenci rahatsızlık geçirdi.


5 öğrenci ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne getirilirken, 16 öğrenci de kendi imkanlarıyla hastaneye geldiler. Yapılan tetkiklerin ardından öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtildi. Yapılan tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edildi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 ülkeye büyükelçi atadı
Öğretmenlere müjde: Ara tatil için de ek ders ücreti Resmi Gazete'de Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 23:52:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]