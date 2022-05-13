Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

13.05.2022 10:28
Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde bir tıra şüpheli kişilerin bindiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler tırdaki Suriye uyruklu 5 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü ve yanındaki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Marmaraereğlisi, Hisarcık, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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