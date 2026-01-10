Tekirdağ'da 665 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin, evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreste yapılan aramada, 665 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da 665 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?