Tekirdağ'da 957 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 957 tarihi eser ele geçirildi, 1'i Ürdün uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada Marmaraereğlisi ilçesinde Ürdün uyruklu F.Ö. ile Türk vatandaşı G.D.'nin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek istenen 789 sikke, 164 çeşitli ebatlarda obje, 3 kandil ve 1 taş obje olmak üzere toplam 957 tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ö. ile G.D. hakkında soruşturma başlatıldı.