Tekirdağ'da aile hekimi pansiyonda ölü bulundu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde görevli aile hekimi, kaldığı pansiyonda ölü bulundu.
Hoşköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi Dr. Tezgül Şükrüoğlu'ndan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri, Şükrüoğlu'nu kaldığı pansiyonda, sandalyede oturur vaziyette ölü buldu.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Tezgül Şükrüoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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