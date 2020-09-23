Tekirdağ'da, ?Avrupa hareketlilik haftası? etkinliği - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 'Avrupa hareketlilik haftası' etkinlikleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak yürüyüş ve bisiklet turu düzenlendi.Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 2002 yılından bu yana kutlanan 'Avrupa hareketlilik haftası', Süleymanpaşa ilçesinde bisiklet ve yürüyüş etkinliğiyle başladı. Tekirdağ Yelken Kulübü önünde başlayan maske ve sosyal mesafeli yürüyüş ve bisiklet turu, Rumeli iskelesine kadar sürdü. Rumeli İskelesi'nde son bulan yürüyüşün ardından, sporcular karate, judo ve yüzme gösterileri gerçekleştirdi. Etkinliklere, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, sporcular ve vatandaşlar katıldı.