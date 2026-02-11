Tekirdağ'da 2 gündür süren poyrazın etkisini yitirmesiyle deniz ulaşımı normale döndü.
Bölgede hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, hava koşullarının iyileşmesiyle seyrine devam etti.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da rüzgarın etkisini yitirmesiyle yeniden avlanmak üzere denize açıldı.
Tekirdağ'da Deniz Ulaşımı Normale Döndü
