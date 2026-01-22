Tekirdağ'da Deprem Koordinasyonu Toplantısı - Son Dakika
Tekirdağ'da Deprem Koordinasyonu Toplantısı

22.01.2026 10:18
AFAD, Tekirdağ'da olası deprem için ekipler arası koordinasyonu artırmak amacıyla toplantı düzenledi.

Tekirdağ'da olası bir deprem sonrası AFAD akredite ekipleri arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla toplantı düzenlendi.

AFAD Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Süleymanpaşa ilçesinde görev yapan AFAD akredite ekipler ile enkazda arama kurtarma eğitimi almış ekiplerin sorumluluk alanlarının belirlenmesi, ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve müdahale kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıya, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Vekili Arzu Çebi, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, kurum müdürleri ile akredite arama kurtarma ekipleri ve eğitimi almış ekiplerin temsilcileri katıldı.

Marmaraereğlisi Başsavcısı Çakır'a ziyaret

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Çakır'ı ziyaret etti.

Ziyarette Turanlı ve Çakır bir süre sohbet etti.

Başsavcı Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Turanlı'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA

