Tekirdağ'da Derede Erkek Cesedi Bulundu
1 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, dere içerisinde erkek cesedi bulundu.
Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde, dere içerisinde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karaağaç
Deresi içerisinde hareketsiz olarak duran birini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede cesedin, 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan Ahmet Aslan
'a ait olduğunu belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:40 Kaynak: AA
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