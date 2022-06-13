Tekirdağ'da düğünde 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da düğünde 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

13.06.2022 11:34
Tekirdağ'da düğünde 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir düğünde bıçakla 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir düğünde bıçakla 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Bağlık Mahallesi'nde sokak arasındaki bir düğünde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. ile E.A. bıçakla yaralandı. Yaralılar ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın faili olduğu iddia edilen ve bölgeden kaçan O.B. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da düğünde 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da düğünde 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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Kaynak: AA

Bağlık mahallesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da düğünde 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da düğünde 2 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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