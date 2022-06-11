Tekirdağ'da "En İyi Kiraz" yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da "En İyi Kiraz" yarışması düzenlendi

11.06.2022 18:53

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında "En İyi Kiraz" yarışması gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen 56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali kapsamında "En İyi Kiraz" yarışması gerçekleştirildi.

Festival etkinliklerinde 8 üretici, yıl boyunca emek verdikleri tadı, rengi ve büyüklüğüyle göz dolduran Tekirdağ kirazıyla dereceye girmek için yarıştı. Jüri üyeleri, ürünleri tarla bakımı, yetiştirme, toplama ile tat kriterlerine göre değerlendirdi. Değerlendirme sonucu üretici Yusuf

Ülker birinci, Gülzade Esen ikinci, Eşref Meral ise üçüncü oldu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Rumeli İskelesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, yıl boyunca emek verip kiraz yetiştiren üreticilere teşekkür etti. Yüksel, kirazı daha iyi tanıtabilmek, üreticinin neleri başarabildiğini gösterebilmek için bu tür organizasyonları yaptıklarını belirterek "Allah nasip ederse önümüzdeki yıl Süleymanpaşa Belediyesi de bu yarışlara dahil olacak. Çok güzel bir bahçemiz var, hazırlıklar gayet güzel gidiyor. Kirazlarımızı da gördük aslında ama hazır olmadığı için seneye inşallah yarışmaya katılacağız." diye konuştu.

Güzel bir festival süreci geçirdiklerini dile getiren Yüksel, "İnşallah çok daha iyileri hep birlikte yapacağız." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da bu tür etkinliklerin kirazın tanıtımı ve üreticilerin teşvik edilmesi için çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Yarışmanın birincisi çeyrek altınla ödüllendirildi, diğer katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Tekirdağ'da En İyi Kiraz yarışması düzenlendi
Tekirdağ'da En İyi Kiraz yarışması düzenlendi
Tekirdağ'da En İyi Kiraz yarışması düzenlendi
Tekirdağ'da En İyi Kiraz yarışması düzenlendi
Tekirdağ'da En İyi Kiraz yarışması düzenlendi

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'En İyi Kiraz' yarışması düzenlendi - Son Dakika

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