Tekirdağ'da ev yangını : 1 ölü - Son Dakika

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü.
Edinilen bilgilere göre, Aydınevler Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında evden çıkamayan Vedat Kabak hayatını kaybetti.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, evi yanan aileyi ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:41 - Kaynak: AA
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