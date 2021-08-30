Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Yağış Malkara ve Saray ilçelerinde de etkili oluyor.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak ve etkisini zaman zaman artıran yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu