Tekirdağ'da hijyen malzemesi üreten 4 meslek lisesinden yaklaşık 7,5 milyon lira ciro - Son Dakika

Tekirdağ'da hijyen malzemesi üreten 4 meslek lisesinden yaklaşık 7,5 milyon lira ciro

24.01.2021 09:21
Tekirdağ'da hijyen malzemesi üreten 4 meslek lisesinden yaklaşık 7,5 milyon lira ciro, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan 4 lise, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hijyen malzemeleri üreterek 7 milyon 481 bin lira ciro elde etti.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan 4 lise, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hijyen malzemeleri üreterek 7 milyon 481 bin lira ciro elde etti.

İlçedeki Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Fahri Zümbül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi salgın sürecinde ortam dezenfektanı, el dezenfektanı, genel dezenfektan, kolonya, yüzey temizleyici, sıvı el sabunu, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, köpük sıvısı, cam sil, raf üretimi, siperlikli maske, N-95 maske ve cerrahi maske üretimi yaptı.

Liseler, bu üretimleriyle döner sermayelerine geçen yıl yaklaşık 7 milyon 481 bin lira katkı sağladı.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem okulların hem de öğrencilerin salgın sürecinde yoğun mesai harcadığını söyledi.

2023 eğitim vizyonunun temel ilkesi olan "döner sermayeye bağlı üreten meslek liseleri"nin ilçede hayat bulduğunu anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz temizlik malzemelerinin tüm çeşitleri ile adeta bir fabrika gibi üretim yapmıştır. Aynı okulumuz 'işimiz iş' sloganıyla yaptığı proje ile Trakya Kalkınma Ajansından yaklaşık 380 bin lira imalata dayalı mesleki eğitimin geliştirilmesi için hibe desteği almıştır. Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz sadece maskeyi değil makinasını da üretti ve diğer illere kurulumunu yaptı."

Çerkezköy, Hisarcık, Tekirdağ, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da hijyen malzemesi üreten 4 meslek lisesinden yaklaşık 7,5 milyon lira ciro - Son Dakika Ekonomi


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