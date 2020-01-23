Tekirdağ'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

14 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde husumetli iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde husumetli iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Öztrak Caddesi Köşem mevkisinde karşılaşan husumetli iki ailenin bireyleri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan 2'si ağır 5 kişi ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralılardan Celil Taşkıran, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

İki aile arasında 9 Ocak'ta çıkan bıçaklı kavgada da 4 kişi yaralanmıştı.

Tekirdağ'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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