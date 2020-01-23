Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
Tekirdağ'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
14 dakika önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde husumetli iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:56 Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde husumetli iki aile arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Öztrak Caddesi Köşem mevkisinde karşılaşan husumetli iki ailenin bireyleri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan 2'si ağır 5 kişi ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralılardan Celil Taşkıran, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
İki aile arasında 9 Ocak'ta çıkan bıçaklı kavgada da 4 kişi yaralanmıştı.
Son Dakika Vahşice öldürülen Büşra'nın katili hakkında yeni detay! Babası da annesini pompalı tüfekle öldürmüş İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikasta uğradı Ceren Özdemir'in annesinden duygulandıran paylaşım Çin'de koronavirüsünün saptandığı Wuhan kenti karantina altına alındı