Tekirdağ'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü - Son Dakika
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Tekirdağ'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü

7 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada baba ile oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da iki aile arasındaki bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada baba ile oğlu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Öztrak Caddesi Köşem mevkisinde karşılaşan husumetli iki ailenin bireyleri arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçakla yaralanan 2'si ağır 5 kişi ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Ağır yaralanan Celil (55) ve oğlu Cemil Taşkıran (39) kurtarılamadı.

Diğer yaralılardan Emrah ve Sefer Çetin'in hastanedeki tedavileri tamamlandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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