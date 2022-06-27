İlginç yolculuk: Motosiklet asfaltta değil, kamyon kasasında - Son Dakika
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İlginç yolculuk: Motosiklet asfaltta değil, kamyon kasasında

27.06.2022 14:54

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kamyonet kasasındaki motosikletin üzerinde yolculuk yapan vatandaş, kameralara yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kamyonet kasasındaki motosikletin üzerinde yolculuk yapan vatandaş, kameralara yakalandı.

Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Önceden plakasız bir kamyonete yükledikleri tahmin edilen motosikletin üstüne binen bir vatandaş, kamyonetin kasasındaki çocuğa rağmen hiçbir tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. O anlar kameralar tarafından anbean görüntülenirken, motosikletin üstündeki vatandaşın dengede durmakta zorlandığı görüldü.

Kamyonet, kasasındaki motosikletli sürücü ile bir süre sonra gözlerden kayboldu.

(Halil Dağ - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İlginç yolculuk: Motosiklet asfaltta değil, kamyon kasasında - Son Dakika

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