Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Önceden plakasız bir kamyonete yükledikleri tahmin edilen motosikletin üstüne binen bir vatandaş, kamyonetin kasasındaki çocuğa rağmen hiçbir tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. O anlar kameralar tarafından anbean görüntülenirken, motosikletin üstündeki vatandaşın dengede durmakta zorlandığı görüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İlginç yolculuk: Motosiklet asfaltta değil, kamyon kasasında - Son Dakika

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