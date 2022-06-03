Tekirdağ'da inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

03.06.2022 14:19
Tekirdağ'da inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde inşaatta çalışan işçiler arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde inşaatta çalışan işçiler arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi'ndeki inşaatta çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Sopa ve inşaat malzemelerinin kullanıldığı kavgada 8 işçi yaralandı.

Yaralılar, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da inşaat işçileri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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