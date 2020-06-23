Tekirdağ'da internet dolandırıcılığı iddası - Son Dakika

Tekirdağ'da internet dolandırıcılığı iddası

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan İbrahim Okan, bir alışveriş sitesinden 149 liraya, 5 adet satın aldığı pantolon yerine kendisine kadın iç çamaşırı gönderilmesi üzerine dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çerkezköy Kızılpınar Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde çalışan İbrahim Okan, bir giyim firmasının ürünlerini internet üzerinden siteyi tıklayarak kampanya fiyatına 149 liraya 5 adet pantolon satın aldı. Okan'ın büyük heyecanla beklediği kargo kutusu kendisine 2 gün içinde ulaştı. Okan iddiaya göre açtığı kutu içinden pantolon yerine, kadın iş çamaşırı, tayt ve maske çıktı. Paketten çıkanları gören ve büyük şaşkıjnlık yaşayan Okan, internet sitesiyle iletişime geçmeye çalıştı. Tüm girişimlerine rağmen alışveriş yaptığı internet sitesiyle iletişim kuramayan Okan, dolandırıldığı gerekçesiyle Çerkezköy Adliye'sine giderek alışveriş sitesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

'BAŞKASININ CANI YANMASIN'

İnternet sitesinden yaptığı alışverişle dolandırıldığını ve başkanının da dolandırılmaması için suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Okan, Ben internet üzerinden aluışveriş yaptım ve dolandırıldım. İnternet üzerinden kurumsal firmalardan alışveriş yapın. Ben dolandırıldım, başkasının canı yanmasın. Yetkililer de bu konuda lütfen tedbir alsınlar diye konuştu. Okan, Kargocu geldiğinde ürünün parasını kapıda ödedik. Herkes alışveriş yaparken dikkat ederse iyi olur. Ürünü aldığımız firmayı aradım ama telefonlarına ulaşılamıyor dedi.